Москва онлайн покажет, как юные художники создают арт-объект в "Саду будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

30 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как участники конкурса детского рисунка "Наследие моего района" под руководством профессионального художника распишут вентиляционную шахту метрополитена в парке "Сад будущего". Создание арт-объекта приурочено ко Дню города.

Смотрите трансляцию 30 августа в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.