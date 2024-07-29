Автодорога возводится возле городского вокзала Нижегородская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Строители продолжают возведение автомобильной дороги возле городского вокзала Нижегородская, рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Дорога протяженностью около 130 метров возводится на Орехово-Зуевском проезде на месте бывшего примыкания к шоссе Фрезер. Новый объект станет дублером Рязанского проспекта и снизит трафик на основной транспортной артерии. На объекте уже завершили срез и выемку грунта на площади 1 200 квадратных метров.

"Сейчас слоями укладывают песок, гравий и щебень – они послужат основанием и обеспечат долговечность дорожному полотну. Затем будет уложен слой асфальтобетона, которого потребуется около 400 тонн", – объяснил Загрутдинов.

Для безопасного прохода пешеходов проектом запланированы тротуары вдоль автодороги, а возле железнодорожной линии, в районе станции Нижегородская МЦД-4, уже завершили установку гранитного покрытия тротуара. Площадь последнего составила 350 "квадратов".

Ранее стало известно, что у московского городского вокзала Шелепиха реконструируют более 1,4 километра улично-дорожной сети. На данный момент работы завершены на 47%. Проект включает не только реконструкцию улично-дорожной сети, но и устройство газонов площадью 2 тысячи квадратных метров.

