Москва онлайн покажет ралли исторических автомобилей "Столица"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

31 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ралли исторических автомобилей "Столица".

В мероприятии примут участие 60 машин: лучшие представители мирового и советского автопрома.

Автомобили стартуют от Парка Горького, затем едут по центральным улицам города и финишируют на территории музея-усадьбы "Люблино".

Смотрите прямую трансляцию 31 июля в 11:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.