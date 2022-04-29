Москва онлайн покажет выступление мотоциклистов почетного эскорта ФСО России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступления мотоциклистов почетного эскорта ФСО России. Мероприятие приурочено к годовщине Музея Гаража особого назначения.

Мотоциклисты, которые обеспечивают безопасность глав государств во время официальных визитов и участвуют в проведении крупных торжественных мероприятий, продемонстрируют гостям ВДНХ элементы фигурного вождения.

Смотрите прямую трансляцию 1 мая в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.