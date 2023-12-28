Столичный Дептранс оформил в праздничном стиле пешеходную зону в "Москва-Сити"

Фото: transport.mos.ru

Дептранс столицы оформил в праздничном стиле пешеходную зону в "Москва-Сити" и сувенирный магазин на "Маяковской", сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Заммэра Максим Ликсутов подчеркнул, что в Москве продолжают оформлять метро и территории возле станций к Новому году.

"Уже разместили на фасадах станций светящиеся инсталляции – можно будет сделать памятные фотографии", – отметил он.

Речь идет о неоновых вывесках на станциях "Чистые пруды", "Площадь Революции", "Бауманская", "Арбатская", "Таганская", "Рижская", а также станции МЦК Кутузовская.

Кроме того, специалисты установили еловые ветки и елки на 63 станциях метро, а также инсталляции "Два сердца столицы" на еще 7 станциях: "Чистые пруды", "Проспект Мира", "Парк Культуры", "Октябрьская", "Таганская", "Баррикадная" и "Улица 1905 года".

Также сотрудники Дептранса разместили на центральных станциях столичного метро брендированные светящиеся арки в новогоднем стиле. Это станции "Новокузнецкая", "Тверская", "Белорусская", "Площадь Революции", "Краснопресненская", "Комсомольская", "Добрынинская", "Сухаревская" и "Кузнецкий Мост".

До этого стало известно, что в столице к Новому году украсили фасады офиса метро на проспекте Мира, там появились звезды. Кроме того, на выходе со станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии метро установили еловые рамки и елки красного цвета. А фасад электродепо "Варшавское" украсили елки с подсветкой и цифры 2024.

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, более 19 тысяч коммунальных машин нарядили к Новому году.

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