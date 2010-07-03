Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доходы бюджета Москвы от акцизов увеличились на 58% в первом полугодии 2019 года.

"Поступления в бюджет Москвы акцизов в первом полугодии 2019 года выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 20 миллиардов рублей", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В бюджет Москвы поступают доходы от уплаты акцизов на алкоголь и на нефтепродукты. Главной причиной роста стало изменение порядка распределения доходов от акцизов на алкоголь крепостью свыше 9% между бюджетами. Поступления акцизов на алкоголь выросли в 2,9 раза – до 8,6 миллиарда рублей", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

Он напомнил, что с 2019 года Бюджетным кодексом РФ установлены новые нормативы распределения поступлений от акцизов на алкоголь: 20% теперь направляется в федеральный бюджет, а 80% распределяется между бюджетами всех регионов. Ранее пропорция составляла 50/50. Между бюджетами регионов 62,5% доходов от акцизов на крепкий алкоголь (от 9%) распределяются пропорционально доле продаж крепкого алкоголя в регионе. Оставшиеся 37,5% поступают в бюджеты регионов по установленным нормативам, подчеркнул Тихонов.

Поступления от акцизов на горюче-смазочные материалы также выросли. За первое полугодие 2019 года они увеличились на 17,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 11,4 миллиарда рублей. "Рост обусловлен увеличением ставок и нормативов зачисления в региональные бюджеты от акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин", – сообщил министр.