Более 22 млн рублей штрафов взыскано с должников по постановлениям Госинспекции

14:32
14:32
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С начала текущего года за неуплату административных штрафов в отношении должников был составлен 441 протокол. Мировые судьи назначили штрафы на сумму 58,5 миллиона рублей. За 7 месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников 22,4 миллиона рублей штрафов.
"За 7 месяцев 2019 года 1984 субъекта привлечено к административной ответственности за нарушения при использовании объектов недвижимости. Сумма штрафов составила свыше 153 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Уточняется, что штраф должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу постановления Госинспекции по недвижимости.
"В случае нарушения сроков добровольной оплаты штрафа материалы направляются судебным приставам для принудительного взыскания, а также мировым судьям для привлечения к ответственности за неуплату штрафа", – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку появившейся в СМИ информации о нарушении прав жильцов недостроенного ЖК в Лобне. Как уточнили в СК, один из федеральных каналов показал сюжет о нарушении прав жителей Лобни, которые уже несколько лет не могут заселиться в квартиры, приобретенные ими в строящемся ЖК "Батарейный". Это произошло из-за того, что строительство якобы "осуществлялось без разрешенной документации и с превышением этажности", пояснили в пресс-службе.
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