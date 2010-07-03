Более 22 млн рублей штрафов взыскано с должников по постановлениям Госинспекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала текущего года за неуплату административных штрафов в отношении должников был составлен 441 протокол. Мировые судьи назначили штрафы на сумму 58,5 миллиона рублей. За 7 месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников 22,4 миллиона рублей штрафов.

"За 7 месяцев 2019 года 1984 субъекта привлечено к административной ответственности за нарушения при использовании объектов недвижимости. Сумма штрафов составила свыше 153 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Уточняется, что штраф должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу постановления Госинспекции по недвижимости.

"В случае нарушения сроков добровольной оплаты штрафа материалы направляются судебным приставам для принудительного взыскания, а также мировым судьям для привлечения к ответственности за неуплату штрафа", – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку появившейся в СМИ информации о нарушении прав жильцов недостроенного ЖК в Лобне. Как уточнили в СК, один из федеральных каналов показал сюжет о нарушении прав жителей Лобни, которые уже несколько лет не могут заселиться в квартиры, приобретенные ими в строящемся ЖК "Батарейный". Это произошло из-за того, что строительство якобы "осуществлялось без разрешенной документации и с превышением этажности", пояснили в пресс-службе.