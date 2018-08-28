Самострой площадью 90 квадратных метров снесли на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самовольную постройку площадью 90 квадратных метров демонтировали вблизи строящейся эстакады в Восточном административном округе столицы.

Как сообщили в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, постройка была возведена "без разрешительной документации на земельном участке, который не предоставлялся под строительство".

Самострой находился в непосредственной близости от инженерного сооружения эстакады, уточняет Агентство "Москва". По словам сотрудников Госинспекции, объект был потенциально опасен: в случае чрезвычайной ситуации самострой затруднил бы эвакуацию и подъезд спецтранспорта.

С 2017 года горожане на 30 процентов реже стали жаловаться на самострой. Начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров заявил, что такой результат достигнут за счет пресечения нарушений и активной работы контрольных органов.

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