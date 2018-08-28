28 августа 2018, 03:29Город
Самострой площадью 90 квадратных метров снесли на востоке Москвы
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Самовольную постройку площадью 90 квадратных метров демонтировали вблизи строящейся эстакады в Восточном административном округе столицы.
Как сообщили в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, постройка была возведена "без разрешительной документации на земельном участке, который не предоставлялся под строительство".
Самострой находился в непосредственной близости от инженерного сооружения эстакады, уточняет Агентство "Москва". По словам сотрудников Госинспекции, объект был потенциально опасен: в случае чрезвычайной ситуации самострой затруднил бы эвакуацию и подъезд спецтранспорта.
С 2017 года горожане на 30 процентов реже стали жаловаться на самострой. Начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров заявил, что такой результат достигнут за счет пресечения нарушений и активной работы контрольных органов.
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