Строительство Южной рокады в Москве завершат в этом году

Фото: департамент строительства города Москвы

Специалисты завершат строительство одного из крупнейших транспортных проектов – Южной рокады – уже в этом году. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Общая протяженность трассы – 63 километра. Строительство разделено на восемь участков, из которых четыре – в строительстве, еще четыре – построены. Общий процент готовности – 82%. Завершить строительство планируем во втором полугодии 2023 года", – поделился Загрутдинов.

Руководитель департамента добавил, что власти будут вводить новые участки поэтапно. Это поможет минимизировать неудобства для местного населения.

Южная рокада соединит крупные магистрали: Восточный и Западный участки МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Липецкую и Люблинскую улицы, Бесединское шоссе и улицу Верхние Поля.

Трасса обеспечит транспортной связью четыре округа столицы: ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, а также 24 района с населением порядка 2,7 миллиона человек. По словам Загрутдинова, развитие транспортного каркаса Москвы осуществляется по поручению Сергея Собянина.

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