Пассажирам Филевской линии метро рекомендовали пользоваться наземным транспортом

Мосгортранс рекомендовал пассажирам Филевской линии метро пользоваться наземным транспортом из-за приостановки движения поездов на участке между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская", сообщается в Twitter компании-перевозчика.
До станций метро "Филевский парк" от "Краснопресненской" следует троллейбус №66, от станции "Улица 1905 года" – троллейбус №54, от "Шелепихи" – троллейбусы №54, 66, от "Минской" – автобусы №130, 908, от "Славянского бульвара" – автобус №231, от "Полежаевской" – автобус №155, от "Пионерской" – автобус №73.
До станции метро "Пионерская" от станции "Фили" можно добраться на автобусе №109, от станции "Багратионовская" – на автобусе №109 (остановка на улице Кастанаевская), от станции "Филевский парк" – на автобусе №73, от станции "Кунцевская" – автобусами №135, 178.
Ранее на участке между станциями "Пионерская" и "Филевский парк" на пути упало дерево. К настоящему моменту его убрали. Однако из-за инцидента на участке голубой ветки между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" движение приостановили.
Сотрудники метро уже покинули участок пути, в скором времени будет подано напряжение для восстановления движения поездов.
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