Кожуховский тоннель планируют отремонтировать к концу августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты планируют завершить ремонт в Кожуховском тоннеле к концу августа. В ремонте задействованы пять бригад и специализированная техника.

Облицовку стен и парапетов должны завершить к 30 августа, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В Кожуховском тоннеле уже выполнены работы по демонтажу, работы по восстановлению бетонных поверхностей и покраска потолка. Сейчас ведутся работы по облицовке парапетов и стен тоннеля", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Он напомнил, что ремонт начался в мае 2019 года. Работы специалисты выполняют в дневное время.

"Протяженность тоннеля – 251,52 метра, площадь объекта – 6382,9 квадратного метра", – добавил заммэра.

Кроме того, до конца 2021 года планируется полностью завершить реконструкцию МКАД. Развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД планируют запустить к Дню города.

А к 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.

