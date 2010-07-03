В "Сокольниках" открыли летний бассейн

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В парке "Сокольники" начал работать летний бассейн. Первоначально его планировалось открыть 1 июня, но из-за аномальной жары это сделали 28 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В "Сокольниках" работают два бассейна для взрослых и для детей, игровая площадка, а также кафе. Оба бассейна с подогревом: в большом (размером 20 на 10 метров) температура воды превышает 25 градусов, в малом (10 на пять метров) – 30 градусов", – сказано в сообщении на портале.

Работать бассейн будет с 10:00 до 22:00. Предусмотрено три сеанса (10:00–12:45, 13:00–15:45, 16:00–21:45). Один сеанс в будние дни стоит 500 рублей с учетом стоимости шезлонга. За весь день нужно будет заплатить 1000 рублей. В выходные дни цена составляет 850 рублей (целый день – 1700 рублей).

Есть также билеты VIP-категорий. В будни стоимость одного сеанса составляет 700 рублей, в выходные – 1000 рублей, также есть билеты на весь день. Билет для детей младше 12 лет стоит 300 рублей (в будни) и 400 рублей (в выходные).