Жителям Москвы рассказали о современных финансовых пирамидах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В департаменте финансов Москвы во время выставки "Музей СтопПирамида: "Три века борьбы с финансовыми пирамидами" прошла тематическая лекция, на которой москвичам рассказали о современных мошеннических схемах и финансовых пирамидах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Спикером лекции выступил управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Он рассказал об уловках современных мошенников на конкретных примерах, а также сообщил о тенденции злоумышленников в последние годы использовать криптовалюту и эксплуатировать тему инвестиций.

Сафиулин добавил, что каждые несколько лет появляются новые схемы обмана, а каждые четыре часа в России появляется новая финансовая пирамида. Ущерб от их работы составляет порядка 100 миллиардов рублей в год.

Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова сообщила, что проблему финансовых пирамид невозможно решить только законодательным способом и блокировками сайтов, потому что мошенники всегда придумывают новые способы обмана. Зачастую же сами граждане переводят деньги аферистам, доверившись им. При этом деньги не всегда удается вернуть.

"Финансовое просвещение служит барьером на пути преступников. Поэтому мы будем и дальше проводить подобные мероприятия на наших площадках", – добавила Зяббарова.

Ранее в библиотеке Дома Гоголя прошла лекция на тему финансовой безопасности, где москвичам рассказали, как не стать жертвой финансовых пирамид. Спикером лекции также выступил Марат Сафиулин, который объяснил, как защитить свои сбережения, а также рассказал о поддержке пострадавших.

На встрече посетители смогли задать интересующие их вопросы и обсудить с экспертом конкретные случаи вовлечения в сомнительные финансовые организации.

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