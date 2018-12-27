Схема движения в Выхине-Жулебине и Рязанском изменится в начале января

В столичных районах Выхино-Жулебино и Рязанский с 4 по 9 января изменится схема движения транспорта из-за временного закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Изменения произойдут вдоль трасс компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области. Также будут введены временные обособленные выделенные полосы на участках Рязанского проспекта (от улицы Хлобыстова до МКАД) и Лермонтовского проспекта (от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в оба направления).
Для автомобилей закроют улицу Хлобыстова от дома №3 до Рязанского проспекта в оба направления, дублер Рязанского проспекта от дома №105, строение 5 до улицу Хлобыстова, дублеры Лермонтовского проспекта и Хвалынский бульвар на всем протяжении в оба направления.
Также нельзя будет проехать по 4-му Вешняковскому проезду от улицы Хлобыстова до улицы Вострухина, и по улице Авиаконструктора Миля от дома №24 до улицы Маршала Полубоярова.
Стоянка будет запрещена на всем протяжении одностороннего участка улицы Вострухина, на участке улицы Генерала Кузнецова от дублера улицы Авиаконструктора Миля до улицы Авиаконструктора Миля, на участке улицы Авиаконструктора Миля между улицами Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова.
Кроме того, нельзя будет останавливаться на участке улицы Маршала Полубоярова от улицы Авиаконструктора Миля до улицы Привольная и на участке улицы Привольная от улицы Маршала Полубоярова до улицы Генерала Кузнецова.
На одностороннем участке улицы Вострухина движение организуют от улицы Паперника в сторону улицы Хлобыстова.
Проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на них ограничат. Водителей просят заранее ознакомиться с ограничениями и выбирать маршруты объезда.
С 4 по 8 января закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии метро – "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это делается для присоединения участка Некрасовской линии.
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