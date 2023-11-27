Москва онлайн покажет, как сотрудники городских служб устраняют последствия снегопада



28 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как сотрудники коммунальных служб устраняют последствия сильного снегопада.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что из-за рекордного количества выпавших осадков было решено привлечь к уборке снега еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб, таких как Мосгаз, Мосводоканал.

Смотрите прямую трансляцию 28 ноября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.