27 ноября, 18:58События
Москва онлайн покажет, как сотрудники городских служб устраняют последствия снегопада
28 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как сотрудники коммунальных служб устраняют последствия сильного снегопада.
Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что из-за рекордного количества выпавших осадков было решено привлечь к уборке снега еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб, таких как Мосгаз, Мосводоканал.
Смотрите прямую трансляцию 28 ноября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!