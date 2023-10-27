Инвесторы с 1 января арендовали 16 участков для постройки коммерческих объектов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы с начала 2023 года арендовали у города 16 участков общей площадью более 6 гектаров для постройки коммерческих объектов в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Они возведут более 89 тысяч квадратных метров недвижимости: три торгово-бытовых комплекса, два магазина, производство, спортивно-досуговый и многофункциональный центры, гараж, автозаправку, автомойку и другие объекты", – сказал Ефимов.

Самым популярным у инвесторов местом Москвы стал ТиНАО – здесь арендовали 8 земельных участков. Еще 3 объекта находятся в Зеленограде и 2 – в ЮВАО. Также по одному участку было арендовано на востоке, северо-востоке и западе Москвы, уточнил он.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, самый маленький участок площадью 223 квадратных метра арендовали в районе Соколиная гора для торгово-бытового объекта, а самой крупной сделкой стала аренда 1,7 гектара земли в Зеленограде.

"Победитель торгов должен построить здесь жилой комплекс и объект образования общей площадью 33 тысячи квадратных метров", – сказал Гаман.

Ранее стало известно, что малый и средний бизнес выкупил у Москвы в период с июля по сентябрь текущего года по преимущественному праву свыше 17 тысяч квадратных метров арендуемой недвижимости. 100 объектов были приобретены без организации торгов.

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