Росстат запустил статистический портал Москвы и Московской агломерации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) вместе с городским правительством разработали портал об основных социально-экономических показателях развития Москвы и столичной агломерации. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента экономической политики и развития.

"Работать с сервисом "Витрина данных" легко и комфортно – он обладает интуитивно понятным интерфейсом, все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков", – сказал замруководителя Росстата Сергей Егоренко.

Каталог содержит в себе более 230 показателей Москвы и более 190 – агломерации. Два списка разделены на 13 направлений: население, труд, социальные индикаторы, предпринимательство, экономические индикаторы, качество жизни, цены, финансы, окружающая среда, безопасность, исследования и разработки, COVID-19 и международная торговля, уточнил он.

Как объяснил Егоренко, в столичной агломерации проживает более 21 миллиона человек, на нее приходится больше четверти валового регионального ресурса всей страны.

"Это позволит существенно ускорить процесс сбора данных для проведения анализа экономических эффектов для Москвы, Московской области и Московской агломерации в целом", – рассказала руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Ранее в Государственном университете управления разработали национальный индекс ноосферного развития субъектов России, включающий оценку регионов по уровню жизнеспособности общества. Лидирующими регионами являются Чечня, Тува и Ингушетия, а последние места заняли Смоленская область, Мордовия и Ленинградская область.