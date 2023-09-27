Москва онлайн покажет акцию по обмену книг на кедровые саженцы

28 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как в парке "Яуза" будет проходить акция по обмену книг о природе на саженцы сибирского кедра.

Собранная литература пополнит библиотеки буккроссинга в "Саду будущего" и экоцентре "Яуза".

Кедр – дерево с вечнозеленой кроной. В естественных условиях встречается в Сибири, на Урале. В высоту деревья могут достигать 40–50 метров.

Кедр хорошо переносит отсутствие света и предпочитает почвы с хорошим дренажем.

Смотрите прямую трансляцию 28 сентября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.