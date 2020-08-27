В "Лужниках" пройдут международные соревнования по дрон-рейсингу

19:02
Фото: vk.com/rdr_league
Международный фестиваль по дрон-рейсингу Rostec Drone Festival состоится 29 и 30 августа на территории спортивного комплекса "Лужники", сообщается на сайте всероссийского физкультурно-спортивного общества.
За победу будут бороться два сильнейших пилота мира. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами.
"Также гости фестиваля смогут посетить мастер-классы от лучших пилотов мира или записаться на обучение в первую в России академию дрон-рейсинга. В этом году желающие пройдут отбор в симуляторе DCL в онлайн-режиме", – говорится в сообщении.
В рамках фестиваля пройдет конкурс фотографий, сделанных с беспилотника.
В прошлом году международный фестиваль дрон-рейсинга Rostec Drone Festival состоялся в Парке Горького. В соревнованиях приняли участие 32 профессиональных пилота. Из них 16 представляли зарубежные страны – США, Китай, Корею, Германию, Италию, Францию, Англию, Латвию и Польшу.
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