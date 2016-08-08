Самые современные дроны и беспилотники поднимутся в небо над Сокольниками

Фото: m24.ru/Александр Авилов

13 и 14 августа в культурно-выставочном центре "Сокольники" состоится первая в России выставка-шоу дронов и квадрокоптеров, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Зрителей ожидает невероятная по зрелищности программа, соревнования, множество мастер-классов, на которых профессионалы раскроют секреты управления летательными аппаратами.

Гости увидят световое шоу с эффектными трюками, смогут посостязаться в управлении беспилотниками, узнают, как в будущем будут развиваться эти технологии. Также на выставке специалисты посоветуют, какой дрон лучше выбрать в соответствии с вашими желаниями и потребностями. Самой эффектной частью праздника обещает стать чемпионат Drone Grand Prix Russia, в котором участники со всего мира покажут свое мастерство в двух категориях: фристайл и гонки летательных аппаратов.

В Сокольники съедутся ведущие российские и зарубежные производители техники, чтобы доказать: у дрон-рейсинг есть колоссальные перспективы.

Мастер-классы для начинающих и уже более опытных пилотов проведут мастера своего дела: оператор мультикоптеров Александр Левчик, пилот и видеооператор Илья Подсевалов, преподаватель-методист Алексей Шлыков. Они расскажут о секретах съемки с беспилотников, особенностях пилотирования и сборки.

Более подробную информацию и расписание всех мероприятий можно узнать на сайте. Также там есть возможность приобрести билеты.