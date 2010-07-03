Московский фестиваль прессы пройдет на Поклонной горе

XVII Московский фестиваль прессы пройдет 31 августа на Поклонной горе в преддверии нового сезона в медиаиндустрии и начала учебного года.
В Парке Победы известные издания создадут современный медиагород. В специализированных кластерах можно будет познакомиться с профессионалами СМИ и поучаствовать в творческих мастерских.
На мероприятии представят секции "Бизнес", "Увлечения", "Книги", "Дети", "Спорт и здоровье". Особое место выделят для зоны "Digital". Там появится VR-кинотеатр, где желающие смогут окунуться в искусство виртуальной реальности. Представители электронных изданий и онлайн-СМИ расскажут о последних трендах digital-медиа и проведут мастер-классы.
Для гостей подготовят концерты, встречи с популярными персонами российских медиа и шоу-бизнеса. Для детей организуют специальную программу с участием любимых мультипликационных героев и авторов детской литературы.
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