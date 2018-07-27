ТПУ "Алма-Атинская" выставят на торги

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Транспортно-пересадочный узел для строительства "Алма-Атинская" выставят на торги. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

ТПУ создается на базе одноименной станцией метро Замоскворецкой линии. Площадь земельного участка – 3,1 гектара. Предполагается, что размер здания ТПУ составит 60,9 тысячи квадратных метров, а предельная высота – 30 метров. В нем построят технологические помещения и торгово-рекреационный центр.

В подземной части площадью 24 тысяч квадратных метров разместится автостоянка на 665 машиномест. Кроме того, в ТПУ будут построены конечная станция НГПТ и подземный пешеходный переход.

Стартовая цена аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) составит 147,763 миллиона рублей.