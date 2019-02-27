Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменят со 2 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 2 марта из-за строительства на новом остановочном пункте "Северянин", сообщает пресс-служба столичной магистрали.

В предстоящие выходные там проведут работы по прокладке тоннеля для будущего подземного перехода. Остановка соединит Ярославское направление со станцией "Ростокино" МЦК.

Из расписания выведут несколько электричек и экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязево, Пушкино, Сергиев-Посад и Александров.

Также у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Пассажиров просят с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием.

Ранее сообщалось, что в первой половине марта в связи с модернизацией инфраструктуры изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД.