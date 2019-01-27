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15:18

Почти 3 тысячи км путей МЖД расчищены за сутки

город ЖКХ транспорт общество погода

15:18

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Железнодорожники за день очистили порядка трех тысяч километров путей МЖД. Они вывезли более 90 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В настоящее время работы по очистке железнодорожного полотна продолжаются в режиме нон-стоп. В компании уточнили, что снег убирают в целях обеспечения безопасности перевозок.

Очисткой путей занимаются 125 единиц техники и более 3,5 тысяч железнодорожников. При этом МЖД постоянно контролирует погодную ситуацию.

Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. В частности, переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы и держать детей за руки. Сотрудники МЖД также попросили столичных водителей соблюдать ПДД при пересечении переездов.

Ранее представители ЦОДД предупредили горожан о снежных заносах на дорогах. Автомобилистам рекомендовали не садиться за руль и пользоваться общественным транспортом.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, усиленно очищать улицы города будут еще около недели.

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