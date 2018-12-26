На участке Волоколамского тоннеля ввели ограничения из-за капремонта

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

На участке Волоколамского тоннеля по ночам перекрыто движение транспорта. До 30 апреля там будет вестись капитальный ремонт, сообщает Агентство "Москва".

Движение перекрывается с 1:30 до 5:30 на участке от дома № 71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе.

Кроме того, из-за работ на этом участке ограничено движение по одной полосе в каждом направлении.

В ноябре в Волоколамском тоннеле произошел обрыв кабеля, из-за чего правый и средний ряды по направлению в центр были временно перекрыты.