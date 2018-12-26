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13:48

Спорткомплекс "Олимпийский" закроют на капремонт 1 января

город

13:48

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Фото: Агентство "Москва"

Стадион спорткомплекса "Олимпийский" закроют на капремонт 1 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте спорткомплекса.

"С 1 января 2019 года стадион спорткомплекса будет закрыт для посещения. Все спортивные группы, проводимые в залах стадиона, будут отменены. Кроме этого, закрываются торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка. Работа бассейна СК "Олимпийский" продлится до лета 2019 года", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что реконструкция спортивного комплекса не повлияет на его функции.

По проекту старый дворец и тренировочную арену снесут, а на их месте воздвигнут два корпуса. В первом здании разместится большая арена, а во втором – малая и тренировочная арены и подземная парковка. В состав комплекса также войдут специализированные спортивные залы для подготовки хоккеистов, силовой подготовки и хореографии. Также там появятся теннисные корты и фитнес-зона с 25-метровым бассейном. Кроме того, на территории комплекса специальная жилая зона для спортсменов на период проведения региональных соревнований или сборов.

город

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