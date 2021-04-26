Москва 24: как купить или арендовать недвижимость в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

27 апреля состоится Road show, на котором предприниматели узнают о правилах участия в открытых городских торгах по продаже и аренде недвижимости.

Эксперты расскажут, как выбрать объекты для выгодных инвестиций, как принять участие в открытом аукционе, что нужно знать для победы на торгах.

Мероприятие организовано при поддержке департамента по конкурентной политике.

Смотрите прямую трансляцию 27 апреля в 15:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.