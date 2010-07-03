Прием заявок на конкурс лучших строительных проектов завершится 31 мая

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Прием заявок на участие в ежегодном столичном конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства" завершится 31 мая, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

Конкурс призван выявить лучшие проекты в области строительства и реставрации, реализованные в городе. В 2019 году конкурс проводится по 12 номинациям. Среди них проекты многоквартирных домов категории стандартное жилье и повышенной комфортности, объекты спортивного, учебного и лечебного, и культурного назначения, гостиницы, деловые и торговые центры.

Также в конкурсе принимают участие объекты улично-дорожной сети, метрополитена и железнодорожного транспорта, объекты реставрации и проекты приспособления объекта культурного наследия под современное использование.

Заявку на участие в конкурсе могут подать заказчики, инвесторы, проектировщики или генподрядчики, участвовавшие в реализации проекта. К участию допускают проекты, введенные в эксплуатацию или отреставрированные в 2018 году.