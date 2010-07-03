Бирюков рассказал о готовности ТиНАО к весеннему половодью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мероприятия по защите населения и территорий во время весеннего половодья проводят в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что со времени присоединения округов к Москве весной вода не затапливала их территории. "Предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить этого и в нынешнем году", – уточнил заместитель главы города.

По его словам, при неблагоприятном сценарии в зону подтопления могут попасть восемь населенных пунктов в шести муниципалитетах. Бирюков напомнил, что на территории округов протекают Десна и Пахра. Большая часть гидротехнических сооружений находятся на притоках этих рек.

"За последние годы выполнены ремонтные работы на 52 гидротехнических сооружениях ТиНАО", – добавил он.

Специалисты постоянно следят за состоянием плотин и водосбросных сооружений. Кроме того, жителям ТиНАО рассказывают о соблюдении мер безопасности в период весеннего паводка.

Ранее в Москве прошли учения по борьбе с последствиями половодья. Спасатели подняли в воздух спецтехнику и отправились в самые опасные места.