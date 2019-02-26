Проект пешеходной зоны у храма Христа Спасителя одобрен на публичных слушаниях

Проект пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной прошел публичные слушания, его рассчитывают утвердить в июле-сентябре текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Одобренный проект предполагает реконструкцию Патриаршего моста, оснащение его лифтами и открытие под мостом трех общественно-культурных центров. Пешеходную зону надземной части моста украсят композиции из декоративной растительности.
Общая площадь будущей пешеходной зоны, по замыслам авторов, составит 2,1 гектара. В проект войдет благоустройство участка Болотной набережной, который примыкает к Патриаршему мосту. Оттуда сделают спуск к Водоотводному каналу. Автомобили на этом участке ездить не будут.
Концепцию пешеходного пространства разработало бюро Renzo Piano Building Workshop.
За последние несколько лет в столице привели в порядок 53 километра береговой линии. До 2020 года обновят еще более 20 километров набережных Москвы-реки. В будущем будут соединены Краснопресненская и Карамышевская набережные. Это позволит создать новые пешеходные и автомобильные маршруты протяженностью более четырех километров.
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