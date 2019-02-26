Артисты столичных театров расскажут страшилки в Музее Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы приглашают в Музей Москвы послушать страшные истории и колыбельные.

На выставке "Сны Москвы" 28 февраля кандидат филологических наук Никита Петров прочитает лекцию "Городские страшилки", которая будет сопровождаться перформансом от авторского театра "Эскизы в пространстве". В мероприятии примут участие актеры Ксения Орлова, Ирина Михейшина, Сергей Быстров, Дмитрий Максименков, а также артисты Театра наций, "Практики" и Театра имени Маяковского.

14 марта в Музее Москвы пройдет подобное мероприятие, посвященное колыбельным, сообщает портал мэра и правительства. Начало обеих лекций в 19:00. Цена билета – 300 рублей.

Выставка "Сны Москвы" будет открыта до 20 марта 2019 года. На этой необычной экспозиции посетители смогут отправиться в воображаемый мир видений. "Сны Москвы" включают 13 инсталляций на разные сюжеты. В частности, гости музея могут увидеть сон-детектив, сон-мелодраму, сон-дискотеку, а также сон-дискуссию и даже сон для селфи. Посетив выставку, можно будет узнать, какую песенку напевает про себя игрушечный крокодил из 1980-х, что думает о хозяйке старый кофейник и как оказаться в 1960-х, просто сняв трубку в телефонной будке.