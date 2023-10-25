Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Золотая черепаха"



27 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по фестивалю дикой природы "Золотая черепаха" за день до открытия. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами и участниками мероприятия.

В экспозиции можно будет увидеть более 400 работ финалистов творческого конкурса фотографий дикой природы. В этом году участие приняли более 4 тысяч авторов из 100 стран мира. Всего на конкурс было отправлено более 15 тысяч работ.

На фотографиях запечатлены самые разные животные, в том числе пиренейская рысь, заяц-беляк, лиса, манул, гиппопотам и многие другие.

Посетить фестиваль "Золотая черепаха" лично можно будет с 28 октября по 10 декабря в Новой Третьяковке.

Смотрите прямую трансляцию 27 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.