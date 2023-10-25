В Москве стартует отбор социально ориентированных НКО для выдачи помещений

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новый отбор социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) для предоставления помещений в безвозмездное пользование стартует в Москве с 26 октября. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"В 2020 году мы провели первый отбор НКО, работающих в социальной сфере, и передали организациям в безвозмездное пользование 50 объектов общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. За это время адресной помощью НКО, оказывающих услуги в городских помещениях, воспользовались 113 тысяч москвичей по 44 различным направлениям", – рассказала Ракова.

Указывается, что отбор пройдет в два этапа. На первом произойдет продление ранее заключенных договоров с наиболее результативными и успешными НКО. Освободившиеся и новые помещения распределят между участниками второго этапа, уточнила она.

Также Ракова напомнила, что договора на выдачу помещений в безвозмездное пользование заключались на 3 года. В 2020 году пространства получили, в частности, 20 мастерских, где трудятся 2 500 инвалидов, в том числе с ментальной инвалидностью. В иных помещениях социально направленные услуги получают многодетные семьи, дети-сироты, пенсионеры, москвичи с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москве 241 социально ориентированная некоммерческая организация получит поддержку городских властей. Всего около 900 организаций подали свои заявки на конкурс грантов.

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