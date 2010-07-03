Около 3 млн человек посетили фестиваль "Круг света" в Москве

Около трех миллионов человек посетили IX Московский международный фестиваль "Круг света", который прошел с 20 по 24 сентября на девяти столичных площадках.
Зрители увидели мультимедийный мюзикл "Семь нот" и световую новеллу "Код единства" на Гребном канале, а также приняли участие в образовательной программе.
Кроме того, гости оценили работы конкурса видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", который представляет собой смотр видеопроекций на фасадах зданий.
"Несмотря на погодные условия, явка посетителей на площадки фестиваля высокая. За пять дней "Круг света" посетили около трех миллионов человек", – сказала ТАСС организатор фестиваля Татьяна Лифантьева.
При этом за четыре дня фестиваля на Гребном канале было выпущено более 30 тысяч зарядов фейерверка, сообщила пресс-служба фестиваля.
Международный фестиваль "Круг света" проводят в Москве с 2011 года. В 2018 году шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса как "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".
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