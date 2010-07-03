Второй фестиваль Абхазии "Апсны" пройдет в парке "Красная Пресня" 30 июня

Фото: пресс-служба фестиваля "Апсны"

В парке "Красная Пресня" 30 июня пройдет фестиваль Абхазии "Апсны", на котором гостей ждет концертная программа с выступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов.

Гостям предложат попробовать блюда традиционной абхазской кухни, познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой.

Для гостей мероприятия организуют уроки абхазского языка от инновационной школы Capital school center и онлайн школы абхазского языка "Алашарбага", кулинарные и танцевальные мастер-классы, а также урок игры на барабанах "адаул".

На центральной аллее парка "Красная Пресня" можно будет познакомиться с фотовыставкой Тенгиза "Горная Абхазия". Для юных посетителей фестиваля будет работать детская зона с аниматорами и творческими мастерскими.