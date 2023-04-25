Москва онлайн покажет ретроралли "Автопробег Победы" на Поклонной горе

Фото: пресс-служба Музея Победы

26 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть "Автопробег Победы", который состоится на Поклонной горе. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами, водителями и зрителями.

Автопробег пройдет в рамках Международной патриотической акции "Диктант Победы". В мероприятии примут участие водители на машинах марки "Победа" – ГАЗ-М-20.

Смотрите прямую трансляцию 26 апреля в 10:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.