В Печатниках обсудят реорганизацию промзоны

Фото: stroi.mos.ru

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина рассмотрела доработанный проект реорганизации территории многофункциональной зоны № 9 района Печатники. Зона располагается по адресу: улица Шоссейная, владение 90.

Территория находится на левом берегу Москвы-реки между Николо-Перервинским монастырем и природным комплексом № 127 напротив поселка Шлюзы. Значительную часть занимают цеха бывшего деревообрабатывающего завода, устаревшие и планируемые к сносу. На их месте построят жилой квартал на 554 тысячи квадратных метров недвижимости (из них 253 тысяч – жилье).

В квартале будет школа на 1100 мест, детские сады на 475 мест, технопарк, офисы, многофункциональный центр и паркинг на 600 машино-мест. Также отдельно выделяется стартовая площадка для строительства жилых домов на 84,3 тысячи квадратных метров по программе реновации. Также на берегу Москвы-реки создадут пешеходную набережную.

На прилегающей к новому кварталу территории будет проведена реконструкция и строительство производственных объектов на 113 тысячи квадратных метров. Население нового квартала составит около 8600 человек, число рабочих мест – 7700. Проект планировки в дальнейшем вынесут на публичные слушания.