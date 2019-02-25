В Москве пройдет этап мирового тура по сноуборду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В начале марта Москва в очередной раз примет этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie. В соревнованиях примут участие более 30 райдеров России, США и Европы.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, среди спортсменов – участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games. Россию представят Владислав Хадарин, Антон Мамаев, Дмитрий Логинов, Александр Смелов и другие сноубордисты.

Соревнования пройдут 2 марта на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

Grand Prix de Russie – соревнования в самой зрелищной дисциплине экстремальных видов спорта. На соревнованиях по Big Air сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Для проведения соревнований готовится специальный трамплин и горка с площадкой для приземления. Прыжок тщательно рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то же время безопасным для спортсмена. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, "чистоте" и красоте исполнения.