В парке имени Толстого в Химках появятся велопарк и музейная площадь

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Велопарк и музейная площадь появятся в парке имени Льва Толстого в Химках в 2020 году. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

"В текущем году благоустроят парк им. Л.Толстого в Химках, там появятся велопарк, музейная площадь, смотровая площадка и экотропа", – говорится в сообщении.

Также планируется демонтировать прежние дорожки в парке и снести те части объектов, которые ранее размещались на территории зеленой зоны.

Помимо этого сообщается о возведении уютного кафе на смотровой площадке парка. Также там будет организован спуск к роднику. На экологической тропе можно будет с нового ракурса взглянуть на береговую архитектуру у воды. Для детей намерены построить пасптрек.

"Парк им. Л. Толстого задумывается как место, олицетворяющее и воспевающее красоты русской природы", – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ранее стало известно об изменениях в промышленном столичном районе Нижегородский. Там улучшили транспортную инфраструктуру, благоустроили территории, а в ближайшие годы разобьют зеленые зоны. Сообщалось, что там появился путепровод, метро и ландшафтный парк.