Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

25 января, 23:27

В парке имени Толстого в Химках появятся велопарк и музейная площадь

город благоустройство

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Велопарк и музейная площадь появятся в парке имени Льва Толстого в Химках в 2020 году. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

"В текущем году благоустроят парк им. Л.Толстого в Химках, там появятся велопарк, музейная площадь, смотровая площадка и экотропа", – говорится в сообщении.

Также планируется демонтировать прежние дорожки в парке и снести те части объектов, которые ранее размещались на территории зеленой зоны.

Помимо этого сообщается о возведении уютного кафе на смотровой площадке парка. Также там будет организован спуск к роднику. На экологической тропе можно будет с нового ракурса взглянуть на береговую архитектуру у воды. Для детей намерены построить пасптрек.

"Парк им. Л. Толстого задумывается как место, олицетворяющее и воспевающее красоты русской природы", – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ранее стало известно об изменениях в промышленном столичном районе Нижегородский. Там улучшили транспортную инфраструктуру, благоустроили территории, а в ближайшие годы разобьют зеленые зоны. Сообщалось, что там появился путепровод, метро и ландшафтный парк.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика