"ГлавClub" опечатали за нарушения антиковидных мер

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Заведение "ГлавClub" опечатали из-за нарушений правил санитарной безопасности при проведении концерта группы "Кровосток". Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что большинство зрителей находились в помещении длительное время без масок. Кроме того, во время мероприятия не соблюдалась социальная дистанция. Заведением также не были представлены сведения по оценке эффективности работы вентиляционной системы.

В ведомстве сообщили, что в "ГлавClub" также не проводили осмотр и опрос работников по поводу наличия симптоматики, свойственной для респираторной инфекции. Тем самым в заведении создается угроза распространению коронавируса, подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.

"По данным нарушениям территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе 19 декабря 2020 года было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. В соответствии с требованиями норм КоАП РФ руководство клуба официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении, о временном запрете деятельности клуба и проведении опечатывания помещений клуба", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заведение было опечатано 22 декабря. Материалы дела направили в Симоновский районный суд. Заведению грозит приостановление работы на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве прекратили работу 56 кальянных. В частности, 14 декабря была организована проверка заведения "Мята Lounge" на Воронцовской улице. В нем осуществлялись услуги по курению кальяна, что запрещено указом мэра Москвы.

Также нарушения правил санитарной безопасности обнаружили в фитнес-центре Crocus Fitness, который расположен в Олимпийском комплексе "Лужники". Ему также грозит приостановление работы на срок до 90 суток или штраф в размере до 500 тысяч рублей.