Перед праздниками в Москве усилили контроль за соблюдением санитарных норм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за ситуации с коронавирусом перед новогодними праздниками в Москве усилили контроль за соблюдением санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах был усилен из-за роста заболеваемости коронавирусом. Особое внимание специалисты уделят объектам массового сосредоточения людей", – говорится в сообщении.

Ранее столичное управление Роспротребнадзора опечатало торговый дом "Савеловский" на севере-востоке Москвы. Как говорится на сайте ведомства, там при осмотре выявили нарушения санитарных норм. В числе нарушений – отсутствие кожных антиспетиков, оборудования для обеззараживания воздуха.