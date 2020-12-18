Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные заведения должны закрываться строго в 23:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Он отметил, что все посетители должны покидать кафе и рестораны к этому времени.

"Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет", – отметил Немерюк.

Ранее в СМИ появилась информация, что посетители смогут находиться в кафе и ресторанах до 00:00.

Немерюк отмечал, что в Москве нет предпосылок для введения тотального локдауна. Он напомнил, что запрет на работу заведений после 23:00 будет действовать и в новогоднюю ночь.