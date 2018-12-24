На набережной в Капотне создадут велопешеходный маршрут

пресс-служба Москомархитектуры

Вдоль набережной Москвы-реки в Капотне создадут единый велопешеходный маршрут, рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

После обустройства маршрута жители района получат доступ к воде. Также планируется создать проницаемые благоустроенные зеленые территории, чтобы сделать набережную Капотни уютнее и привлекательнее.

Ранее стало известно, что в 2019 году начнется строительство в Москве новой набережной. Она пройдет от делового центра "Москва-Сити" до района Фили.