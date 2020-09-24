Врач напомнил о важности соблюдения профилактических мер против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников напомнил о важности профилактических мер в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы еще раз должны напомнить себе, насколько важно соблюдать меры, которые помогают нам противостоять инфекции. Это, конечно, социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, особенно в местах массового скопления людей, в транспорте, магазинах", – заявил специалист.
Тяжельников подчеркнул, что динамика новых случаев в Москве остается ниже, чем в других крупных мегаполисах, в том числе в Европе. При этом в столице число новых случаев остается в 6 раз ниже в сравнении с пиковыми значениями мая.
Эксперт также напомнил, что ежедневно в Москве ПЦР-тесты на коронавирус сдают порядка 70 тысяч горожан, что позволяет эффективно выявлять новые случаи и предотвращать усложнение эпидемиологической обстановки.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19. По ее словам, медицинские учреждения полностью готовы привлечь дополнительные мощности, а лечение проводится с применением современного оборудования и необходимых препаратов.
Кроме того, столичным компаниям отправлены письма от мэра столицы с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу. Как рассказали в пресс-службе градоначальника, такое решение вызвано необходимостью снизить риски распространения COVID-19.
Центры вакцинации медиков от COVID-19 развернуты на базе 11 поликлиник
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