Столичные власти не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы опровергли информацию о планах по введению продажи записей с камер городской системы видеонаблюдения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

"Информация о том, что ДИТ Москвы планирует продавать записи с камер городской системы видеонаблюдения, не соответствует действительности", – отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в настоящее время коммерческая реализация записей с камер не производится. Предоставление доступа к ним на коммерческой основе вводить не планируется.

"Формулировки, изложенные в контракте, типовые, они связаны с тем, что возможность предоставления этих изображений на возмездной основе с 2014 года предусмотрена положением о ГИС "Единый центр хранения и обработки данных", – рассказали в департаменте.

Ранее в столичном управлении МВД РФ сообщили, что в Москве благодаря системам видеонаблюдения удалось раскрыть 2 440 преступлений. Среди них – 23 убийства, 105 разбойных нападений, 272 грабежа и 1 311 краж. В ведомстве сообщили, что в систему видеонаблюдения Москвы входит более 189 тысяч камер.