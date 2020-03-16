Видеонаблюдение установят в пешеходном переходе через МКАД в Крылатском

13:10
Фото: stroi.mos.ru
В пешеходном переходе через МКАД планируют установить современную систему видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
"Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пешеходного перехода, расположенного возле автобусной остановки "Рублевское шоссе" на МКАД", – приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Валерия Леонова.
Как отмечается, в программно-технический комплекс войдут системы сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, контроля освещения, охраны и сигнализации, а также пожарной безопасности.
Таким образом, будет обеспечен круглосуточный видеоконтроль за пешеходной зоной и критическими элементами пешеходного перехода.
Кроме того, предполагается осуществление видеорегистрации обстановки и анализа изображений. IP-видеокамеры расположатся у входов и выходов, в пешеходной зоне и служебных помещениях. Вся информация будет отправляться в диспетчерские пункты.
Ранее стало известно, что в 2020 году планируется ремонт 15 подземных пешеходных переходов в Москве. Специалисты проведут работы по облицовке стен и обновлению лестниц и инженерного оборудования.
В частности, ремонт пройдет в переходах на Дмитровском шоссе у кинотеатра "Ереван", на Манежной площади, улице Сайкина, Чонгарском бульваре и Пролетарском проспекте. Первым сдадут в эксплуатацию пешеходный переход "Флотский" недалеко от парков Дружбы и Северного речного вокзала. Там уже ведутся отделочные работы, ремонт планируют завершить в апреле. На остальных объектах работы начнутся после конкурсного отбора подрядчиков.
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