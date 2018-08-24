Москвичей пригласили на интерактивную площадку "Союзмультфильма"

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На севере Москвы киностудия "Союзмультфильм" открыла интерактивную игровую площадку для детей и взрослых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии.

"На площадке можно не только сфотографироваться в анимационных декорациях, но и принять участие в мастер-классах по созданию собственной анимации, посостязаться с игровыми автоматами, посмотреть мультфильмы и посетить экспозицию авторских раскадровок для сериалов "Ну, погоди!" и "Простоквашино", – сказали в пресс-службе.

Москвичи смогут посетить площадку, которая располагается в торговом центре "Метрополис" до 2 сентября.