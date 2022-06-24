Москва 24 покажет закрытие Московской недели моды показом Валерия Юдашкина

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

26 июня на парящем мосту в парке "Зарядье" состоится закрытие Московской недели моды показом известного модельера Валерия Юдашкина.

В рамках Московской недели моды в столице проходят 125 показов от 200 отечественных дизайнерских брендов из разных городов России. Показы коллекций проходят в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и других площадках.

Смотрите трансляцию 26 июня в 20:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.