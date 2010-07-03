Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Праздничный салют прогремит в Москве 28 мая в честь Дня пограничника, сообщает "Интерфакс".

Более 3,5 тысячи фейерверочных выстрелов произведет отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Салют стартует в 22:00 и продлится 10 минут. Установки калибров 195, 125 и 105 миллиметров разместятся на трех площадках: в Парке Победы на Поклонной горе, в парке ВДНХ и Измайловском парке.

В небе над Москвой засверкает 400 цветов и оттенков фейерверочных куполов, высота выстрелов будет достигать порядка 350 метров.

День пограничника ежегодно отмечают в России и некоторых странах СНГ 28 мая. Это профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР.