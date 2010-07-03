В Москве выставили на торги право размещения 4 плоскостных парковок

Фото: ортал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Власти Москвы предложили инвесторам принять участие в открытых торгах на размещение четырех плоскостных парковок без оформления земельного участка. Договор будет заключен с победителями аукционов на пять лет.
"На торги выставлено четыре объекта на 203 машино-места, находящиеся в Центральном, Северо-Восточном, Западном и Северо-Западном административных округах. Общая площадь парковок составляет 6,8 тысячи квадратных метров, начальный размер годовой арендной платы колеблется от 127,5 тысячи до 780,8 тысячи рублей", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Центральном административном округе инвесторам предложено разместить парковку на девять машино-мест на земельном участке площадью 132 квадратных метра, в Северо-Восточном округе – 90 машино-мест на территории площадью 3 тысячи квадратных метра, в Западном округе на участке площадью 2,4 тысячи квадратных метра и победитель аукциона сможет разместить 70 машино-мест, в Северо-Западном – 34 машино-места на участке, площадь которого составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
Торги состоятся 2 июля 2019 года. По окончании срока действия договора предпринимателям будет необходимо демонтировать и вывезти некапитальный объект.
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